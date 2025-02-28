Тренер дала 3 важных совета, как прийти в идеальную форму к пляжному сезону

Пришло время начинать готовиться к пляжному сезону. В погоне за стройностью многие совершают ошибку, прибегая к голоданию. Однако такой подход не только неэффективен, но и вреден для здоровья. Существуют три важных правила для обретения идеальной формы, рассказала РИАМО тренер-эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Александра Бахтина.

Во-первых, по словам специалиста, не стоит морить себя голодом. Это замедляет метаболизм и повышает риск срывов, сводя на нет все усилия.

«Гораздо разумнее и полезнее питаться регулярно 3–4 раза в день, соблюдая баланс КБЖУ — разумный подход к питанию, который поможет вам обрести гармонию с собой и своим телом», — объяснила Бахтина.

Во-вторых, важно составить грамотный план тренировок. Нужно четко определить, в какие дни предпочтение будет отдаваться силовым упражнениями, направленным на укрепление и формирование мышц, а когда — кардио, чтобы сжигать калории и укреплять сердечно-сосудистую систему.

«Если вы новичок в спорте, не торопитесь! Начните с малого, дайте своему организму время адаптироваться к новым нагрузкам. Вместо изнурительного бега попробуйте ходьбу на дорожке в течение 30–40 минут, постепенно увеличивая темп. В силовых тренировках также начните с небольших весов, чтобы избежать травм. Помните, что ключ к успеху — это регулярность и последовательность. Только постоянные занятия спортом помогут вам достичь желаемого результата и поддерживать прекрасную форму», — посоветовала тренер.

В-третьих, нельзя забывать о важности качественного сна для поддержания здоровья и контроля веса. Его недостаток может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма.

«Постарайтесь спать хотя бы 7–8 часов в день и создавайте оптимальные условия для отдыха: темная комната, удобная кровать и отсутствие раздражающих факторов. Регулярный сон поможет вам сохранять энергию, улучшить работу организма и контролировать свой вес», — заключила Бахтина.