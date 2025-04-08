Трамп назвал Овечкина «великим» после нового рекорда в НХЛ.
Трамп: Александр Овечкин — великий джентльмен
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал историческое достижение Александра Овечкина в НХЛ, назвав российского хоккеиста «великим игроком», сообщает РИА Новости.
«Великий хоккеист, великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий, но у нас еще один великий, который побил рекорд», — заявил американский лидер.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин сначала повторил рекорд Гретцки во время матча против «Чикаго Блэкхокс».
А через день в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он его побил, забив 895-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ.