Овечкин побил рекорд Гретцки на матче в США

Российский хоккеист Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу на матче в США, чем в итоге побил рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет РИА Новости .

Рекордную шайбу Овечкин забил на игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь хоккеист является лучшим снайпером всех времен существования НХЛ. Новый рекорд установлен на отметке 895 шайб. Гретцки в свое время забил 894 шайбы.

По данным SHOT, сам Гретцки наблюдал за игрой Овечкина с трибун стадиона, где проходила игра. На матче также присутствовали мать, жена и дети российского хоккеиста.

Овечкин, забив 895-ю шайбу, бросил вверх клюшку и начал прыгать на льду. После этого к нему подъехали все члены команды и начали обнимать.