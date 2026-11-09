Хотел выпить все сам: мужчина украл из московских магазинов 33 кг кофе

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже 33 кг кофе и 10 упаковок сухого молока на 62 тысячи рублей из магазинов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В правоохранительные органы обратились представители сетевых магазинов, расположенных на Малой Сухаревской площади, Проспекте Мира, улице Большая Молчановка, Ананьевском и Протопоповском переулках. В заведениях в ходе инвентаризации выявили исчезновение 33 килограммовых упаковок зернового кофе, а также 10 упаковок сухого молока.

Общий ущерб составил более 62 тысяч рублей. В результате проверки полицейским удалось быстро вычислить и задержать подозреваемого.

Им оказался 32-летний мужчина, который приехал в Москву из другого российского региона. Ранее он уже был судим.

По словам задержанного, он похищал кофе для собственного употребления. Мужчина заходил в магазины, брал с витрины товар и уходил, не заплатив за него.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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