Традиционный полумарафон «Любовь и Космос» пройдет в Королеве 13 апреля

В честь Дня космонавтики известный полумарафон «Любовь и Космос» вновь соберет любителей бега и здорового образа жизни в нашем городе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет 13 апреля с 10:00 до 15:00. Бегунов ждут дистанции: от 5 до 21 км для взрослых и короткие забеги на 500 м и 1 км для юных спортсменов.

Старт и финиш забегов состоится на центральной площади города по адресу: ул. Терешковой, 1. Все желающие смогут прийти и поддержать участников, насладившись атмосферой праздника.

Обращаем внимание, что в связи с проведением полумарафона на некоторых участках автодорог будет ограничено движение автомобильного транспорта. Автомобилистов призываем проявить осторожность и понимание в связи с временными ограничениями.

Не упустите возможность стать частью этого спортивного праздника и яркого события! Подробности о марафоне и регистрации доступны по ссылке.

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