«Торпедо Москва» обвинили в неуплате 1,2 млн рублей за минеральную воду

ФК «Торпедо Москва» обвинили в том, что футболисты и сотрудники не заплатили 1,2 млн рублей за минеральную воду, сообщает Mash .

Производитель минералки пожаловался, что поставлял бутыли футбольному клубу на протяжении всего сезона, однако оплаты по договору так и не получил.

По его словам, в этом виноватом новое руководство клуба. Он подал исковое заявление в суд, чтобы получить указанную сумму.

В пресс-службе команды ситуацию не прокомментировали.

Ранее бывший игрок сборной России и экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков за последние 5 лет накопил почти 1 тыс. штрафов за нарушения ПДД, общая сумма которых превышает 700 тыс. рублей.