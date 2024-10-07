Футболист Глушаков получил около 1 тыс штрафов за нарушения ПДД в течение 5 лет

Бывший игрок сборной России и экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков за последние 5 лет накопил почти 1 тыс. штрафов за нарушения ПДД, общая сумма которых превышает 700 тыс. рублей, сообщает Постньюс .

С октября 2019 года по октябрь 2024 года футболист получил 977 штрафов. Из них 952 были оплачены, что составило 722,1 тыс. рублей в общей сложности.

Наиболее частым нарушением Глушакова является превышение скорости, за которое он был оштрафован 706 раз. Также он получил 130 штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и 58 — за неправильное расположение транспортного средства на проезжей части. Еще футболист дважды нарушил ПДД, проехав на красный свет.

С начала 2024 года он уже получил 67 штрафов, сумма которых составила 41,5 тыс. рублей. В прошлом году Глушаков нарушил ПДД 219 раз, что обошлось ему в 153,5 тыс. рублей.

Также сообщается, что за последние 5 лет футболист сменил 4 автомобиля: Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, BMW X5 и LiXiang L7, последний из которых он приобрел весной. Наибольшее количество штрафов, а именно 734, он получил на Porsche.