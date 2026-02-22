Только 1 медаль: россияне завершили выступление на Олимпиаде в Италии

Итогом выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Италии стала одна серебряная медаль, следует из данных на сайте ОКР.

Последней из российских атлетов в заключительный день Игр выступила лыжница Дарья Непряева. Она участвовала в лыжном масс-старте на 50 км классическим стилем. Спортсменка пришла 11, но была дисквалифицирована за то, что после третьего круга на смену лыж ошиблась боксом и взяла не свою пару, а инвентарь немки Катарины Хенниг Дотцлер.

Единственную медаль для российской сборной завоевал 23-летний Никита Филиппов в ски-альпинизме. Он взял серебро.

XXV зимние Олимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Атлеты из России и Белоруссии выступали под нейтральным флагом.

