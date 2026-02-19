Тренер Романов рассказал о пути Никиты Филиппова к серебру ОИ

Серебряный призер Олимпиады в Италии 23-летний Никита Филиппов прошел сложный путь к награде, преодолев жесткую конкуренцию и проблемы с допуском. Тренер сборной России по ски-альпинизму Андрей Романов рассказал о характере и подготовке спортсмена, сообщает rosbalt.ru .

Андрей Романов назвал 23-летнего спортсмена целеустремленным и полностью сосредоточенным на победе. По словам тренера, Филиппов поставил цель выиграть золото и подчиняет ей весь образ жизни — режим сна, питание и тренировки.

«Никита очень интересный человек. И очень целеустремленный парень, который поставил себе цель завоевать золотую медаль на Олимпиаде. И он идет к ней, положив на это все», — рассказал Романов.

Филиппов — студент Краснодарского института физкультуры, ранее занимался биатлоном. В ски-альпинизме он более 20 раз становился чемпионом России.

Тренер отметил высокий уровень конкуренции на международной арене. Европейские спортсмены с детства тренируются в горах и обладают выдающимися физическими данными, поэтому «там нет случайных участников».

Путь к Олимпиаде был сложным. Команда столкнулась с трудностями при прохождении допинг-контроля и оформлении нейтрального статуса. По словам Романова, спортсмены заплатили по 5 тыс. евро за его получение.

