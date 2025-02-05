«Толкал табуретку»: Фетисов вспомнил, как Путин встал на коньки

Российский президент Владимир Путин тренировался с детьми, чтобы хорошо освоить игру в хоккей, заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он добавил, что президент также упражнялся с табуреткой, «чтобы поймать баланс», сообщает РИА Новости .

Фетисов вспомнил, что однажды он посетил старую арену «Лужники» вместе с Путиным и тогдашним президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым. Тогда же олимпиец рассказал главе России, что ранее на этом стадионе играли все столичные хоккейные клубы. Фетисов добавил, что «вам, Владимир Владимирович, наверное, тоже пора вставать на коньки».

По словам двукратного чемпиона Олимпиады, тогда Путин ответил ему, что ни разу в жизни не катался на льду. После этих слов хоккеист пообещал научить президента кататься на коньках.

«Я ему говорю, что с ребятами договорился, завтра вам форму привезут. <…> Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время он научился», — вспомнил Фетисов.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Владимир Путин в хоккее забивает больше голов, чем Криштиану Роналду в футболе.