Путин обошел Роналду по числу голов, заявил Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал сравнение президента России Владимира Путин с многократным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. По его словам, российский лидер забивает в хоккее больше, чем португалец в футболе, сообщает РИА Новости .

Фетисов отметил, что Путин играет в хоккей так же жестко, как Роналду в футбол. По мнению титулованного хоккеиста, «результативность и жесткость» Путина распространяется и на его работу на посту главы государства.

«Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — сказал Фетисов.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Владимира Путина с Криштиану Роналду и заявил, что у российского лидера «нюх бомбардира».