Тяжелоатлетка из Подмосковья выиграла серебро чемпионата Европы в Батуми

Спортсменка из Богородского округа Варвара Кузьминова завоевала две серебряные медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит с 19 по 26 апреля в Батуми. 17-летняя атлетка стала второй в рывке и по сумме двоеборья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и ШСОР по летним видам спорта в Старой Купавне, выступала в весовой категории до 77 кг. По итогам соревнований она показала результат 244 кг — 112 кг в рывке и 132 кг в толчке. Эти показатели принесли ей серебро в рывке и двоеборье.

«Можно было и за первое место побороться, если бы толкнула третий подход. Я примерно понимала, что у победителя будет примерно такая сумма. Думаю, тренеры рады. Но можно было бы зацепиться за золото, конечно, нам всем обидно», — сказала Кузьминова в интервью ТАСС.

Победу в этой весовой категории одержала финская спортсменка Яннетте Юлисойни. Бронзовую медаль завоевала украинка Ирина Домбровская. В чемпионате Европы участвуют 16 российских тяжелоатлетов — восемь мужчин и восемь женщин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.