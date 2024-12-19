Титулованные волейболистки проведут мастер-класс в Подмосковье 23 декабря

Титулованные волейболистки Екатерина Гамова и Леся Махно проведут тренировку для участников Школьной лиги Московской области. Мастер-класс состоится 23 декабря в универсальном спортивном комплексе на стадионе «Орион» в Балашихе, где завершается капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Одна из самых узнаваемых спортсменок России, на протяжении 14 лет выступавшая за сборную России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, двукратная чемпионка мира, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, 11-кратная чемпионка России Екатерина Гамова и чемпионка мира по волейболу, четырехкратная чемпионка России, трехкратная обладательница Кубка России и трехкратный призер Лиги чемпионов Леся Махно проведут разминку для юных волейболисток Балашихинской школьной лиги и ответят на их вопросы.

Тренировка со спортсменами состоится перед товарищеским матчем сборных команд девочек по волейболу, в которые вошли лучшие игроки по итогам прошедших соревнований от всех команд школьной лиги округа.

Сразу после матча на площадке стадиона «Орион» пройдет «Битва физруков». Соревнования будут организованы между учителями физкультуры двух дивизионов Балашихинской школьной лиги: «Север» и «Юг». Участники «Битвы» будут бороться за звание лучшей сборной в четырёх спортивных дисциплинах Лиги: волейболе, баскетболе 3×3, футзале и шахматах. Турнир среди учителей физкультуры стартует с матча по волейболу.

В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Мероприятие состоится 23 декабря в 14:00 по адресу: Московская область, г. о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, 1А, стадион «Орион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.