Подозрительную «Газель» проверяют у хранилища ЦБ РФ в Москве
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Территорию вокруг хранилища ЦБ РФ в Москве оцепили из-за подозрительной «Газели» припаркованной рядом, сообщает Baza.
Здание расположено на улице Правды. Рядом также находится офис компании «Дукс», которая производит ракеты.
На месте происшествия работают полицейские и кинологи. На опубликованных кадрах видно, что правоохранители открыли кузов машины и осматривают его.
Территория вокруг хранилища ЦБ оцеплена, а дорога рядом — закрыта. Полицейские разворачивают все автомобили, которые проезжают по данной трассе.
Ранее «Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд руб задержали во Владимирской области. Таможенники нашли в ней 1,5 тонны прекурсоров.