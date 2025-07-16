сегодня в 14:11

Подозрительную «Газель» проверяют у хранилища ЦБ РФ в Москве

Территорию вокруг хранилища ЦБ РФ в Москве оцепили из-за подозрительной «Газели» припаркованной рядом, сообщает Baza .

Здание расположено на улице Правды. Рядом также находится офис компании «Дукс», которая производит ракеты.

На месте происшествия работают полицейские и кинологи. На опубликованных кадрах видно, что правоохранители открыли кузов машины и осматривают его.

Территория вокруг хранилища ЦБ оцеплена, а дорога рядом — закрыта. Полицейские разворачивают все автомобили, которые проезжают по данной трассе.

Ранее «Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд руб задержали во Владимирской области. Таможенники нашли в ней 1,5 тонны прекурсоров.