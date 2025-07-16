Лук на балконе: агроном рассказала, как сэкономить на окрошке

Эксперт Ганичкина: сэкономить на окрошке можно, выращивая овощи на балконе

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Октябрина Ганичкина заявила, что сократить стоимость главного летнего супа россиян — окрошки возможно, если попробовать выращивать овощи и зелень самостоятельно: например, укроп и лук можно посеять на балконе, в итоге получив до 3 кг свежей зелени в месяц, сообщает газета «Жизнь» .

«Зелень вообще можно сеять несколько раз за сезон — вот тебе и полгода собственного урожая без переплат. А главное — никакой магазинной химии. Посадил, ухаживаешь, собираешь», — сказала эксперт.

По ее словам, огородники вообще могут не зависеть от супермаркетов и растущих цен, за лето можно получить несколько урожаев.

В свою очередь, доцент кафедры ГУУ Максим Чирков объяснил увеличение стоимости овощей в 2025 году сокращением посевных площадей и неурожаем из-за погодных аномалий.

Этим летом традиционное блюдо подорожало почти вдвое: цены на набор необходимых ингредиентов в среднем выросли от 718 до 1228 рублей.