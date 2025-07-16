Продюсера шоу American Idol и ее мужа застрелили в Лос-Анджелесе

В США были убиты продюсер шоу American Idol Робин Кэй и ее муж Томас Делуки. В них выстрелил мужчина, который хотел ограбить особняк пары, сообщает TheVoiceMag.ru .

Супруги жили в престижном районе Лос-Анджелесе в особняке стоимостью 5 млн долларов. Пока пары не было дома, туда проник грабитель. Он перелез через забор на заднем дворе, а затем попал в здание через окно.

Однако внезапно супруги вернулись домой и застали мужчину на месте преступления. Тот выстрелил им прямо в голову и скрылся. В тот же день в полицию обратились соседи по поводу возможного ограбления, однако правоохранители не смогли попасть в дом, осмотрели территорию с вертолета и покинули место, не обнаружив ничего подозрительного.

Вскоре близкие продюсера и ее мужа забили тревогу, так как 70-летние супруги долго не выходили на связь. Только тогда офицеры проникли внутрь дома, увидев кровь, и обнаружили тела пары. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний Рэймонд Будариан.

Представители American Idol были потрясены известием о смерти Кэй. Они назвали продюсера «краеугольным камнем семьи Idol».

Ранее в американском штате Кентукки неизвестный напал на церковь и убил полицейского. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован, но успел ранить многих людей.