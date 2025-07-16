«Спартак» отказался продавать футболиста в Бразилию за 15 000 000 евро

Московский «Спартак» отказал бразильскому «Фламенго», желавшему купить футболиста «красно-белых» Эсекьеля Барко за 15 миллионов евро и бонусы, узнало Metaratings.ru . По его данным, сейчас переговоры между клубами не ведутся.

В спортивной прессе писали, что изначально бразильская команда предложила за Барко не более 10 млн евро, позже — 14 млн евро. Бразильская газета O Dia также отмечала, что 26-летний аргентинский футболист хотел бы вернуться в Южную Америку.

Эсекьель Барко перешел в стан «Спартака» в 2024 году. За столичный клуб он отыграл 36 матчей, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского полузащитника в 14 000 000 евро.