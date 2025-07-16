Чудо или реклама: как на самом деле на волосы влияет масло розмарина

Эксперт в косметологии Наталья Рябинова заявила, что разрекламированное масло розмарина оказывает не такое однозначное действие на волосы: многое зависит от состава, формы и общего состояния организма, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2015 году эксперимент ученых показал, что влияние розмарина на рост волос такое же, как и привычного аптечного миноксидила, но определенный потенциал у этого растения есть: он «будит» спящие фолликулы.

Однако настоящим лекарством масло розмарина назвать нельзя: если волосы сильно выпадают из-за стрессов, гормональных сбоев или аутоиммунных реакций, масло сможет только немного приглушить скорость потерь, но не остановить процессы.

При этом, привлекательные бутылочки «сывороток с розмарином» с маркетплейсов вряд ли принесут ощутимую пользу: такие средства скорее декоративные, чем терапевтические. Экстракт в них содержится в минимальном количестве, а гидролат и вовсе не работает для роста волос.

Лучший вариант средств с розмарином, по мнению косметолога, это когда розмарин в составе товара в первой пятерке. Важно, чтобы в нем не содержались агрессивные спирты и вредные парабены.