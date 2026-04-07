Теннисисты Подмосковья выиграли два золота на турнирах в Египте и Франции

Теннисисты Московской области завоевали две золотые медали на международных турнирах ITF в Египте и Франции с 30 марта по 5 апреля 2026 года. Победы одержаны в парных разрядах соревнований в Шарм-эль-Шейхе и Нанте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Шарм-эль-Шейхе на турнире ITF W15 в мужском парном разряде победу одержал Тимофей Дерепаско, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта. Он выступал в дуэте с чехом Даниэлем Симяковым. Серебряными призерами стали спортсмены из Франции и Латвии, бронзовые награды завоевали представители Турции, Украины и ЮАР.

Еще одну золотую медаль Подмосковью принесла Елена Приданкина на турнире ITF W50 во французском Нанте. В паре с россиянкой Кирой Павловой она выиграла финальный матч у французского дуэта. Бронзовыми призерами соревнований также стали спортсменки из Франции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.