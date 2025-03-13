Теннисистка из Подольска выиграла чемпионат Подмосковья по настольному теннису

Теннисистка из Подольска Анна Вылобкова выиграла чемпионат Московской области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Соревнования по настольному теннису среди лиц с ПОДА прошли в городе Щелково.

В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из 13 муниципальных образований. Подольская теннисистка Вылобкова стала чемпионкой в своем классе колясочников.

Вылобкова выступает за клуб «Корсар — Спорт» с 2007 года. С 2010 года участвует в чемпионатах России по настольному теннису. Является многократным победителем турнира.

В настоящее время подольчанка готовится к чемпионату России.

Все участники по итогам соревнования получили памятные грамоты и медали. Участники отметили высокое качество организации и общение, то, что такие встречи помогают находить больше друзей по интересам.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.