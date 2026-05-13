Теннисистка из Подмосковья выиграла золото и бронзу W15 в Египте

Спортсменка из Подмосковья Екатерина Тупицына завоевала золотую и бронзовую медали на международном турнире W15 в Хургаде, который прошел с 4 по 10 мая 2026 года. Она победила в одиночном разряде и стала призером в парной категории, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница областного центра олимпийских видов спорта из Химок Екатерина Тупицына стала победительницей турнира в одиночном разряде. В финале она обыграла итальянку Ноэми Мэйнс. Бронзовые награды в этой категории получили египтянки Сандра Самир и Ламис Альхусейн Абдель Азиз.

В парном разряде Тупицына выступала вместе с россиянкой Екатериной Ходжаевой. Дуэт завоевал бронзу. Золото выиграли Ламис Альхусейн Абдель Азиз и украинка Катерина Лазаренко, серебро — Сарафина Оливия Хансен из Дании и Дога Туркмен из Турции. Еще одну бронзовую медаль получили австрийки Клаудиа Каспарович и Леони Рабле.

Турнир проходил на кортах Академии тенниса Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Соревнования категории W15 относятся к базовому уровню женского профессионального тура ITF World Tennis Tour и являются стартовой ступенью для перехода на более высокий уровень. В Хургаде выступили спортсменки из 12 стран, включая Россию, Египет, Италию, Турцию, Данию, Австрию, Украину, Чехию, Индию, Палестину, Японию и Германию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.