Теннисистка из Подмосковья выиграла турнир WTA-500 в Австрии

Представительница Московской области Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-500 в Линце, который прошел с 6 по 12 апреля. В финале она обыграла Анастасию Потапову и поднялась на девятое место мирового рейтинга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче спортсменка областного центра олимпийских видов спорта одержала волевую победу над Анастасией Потаповой, выступавшей за Австрию. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 57 минут. По ходу игры Андреева выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

«Сказала себе, что нужно стараться быть более активной в работе ног, потому что я никогда не знаю, действительно ли я активна или это просто мой разум подсказывает мне обратное. Поэтому старалась перенапрягать ноги, форсировать удары и поначалу совершала много ошибок. Затем спустя некоторое время я почувствовала, что некоторые удары начали попадать в цель, и старалась использовать каждую возможность, чтобы вернуться в игру», — сказала Мирра Андреева после матча.

Благодаря победе в Линце теннисистка поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Турнир WTA-500 прошел в соответствии с международным календарем и собрал сильнейших спортсменок мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.