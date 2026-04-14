Теннисистка из Подмосковья выиграла турнир WTA-125 в Мадриде

Теннисистка Елена Приданкина из Московской области завоевала золото международного турнира категории WTA-125 в Мадриде. В парном разряде она выступила вместе с испанкой Ирэн Бурилло. Соревнования прошли с 6 по 12 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряные медали завоевали спортсменки из Румынии и Латвии. Бронзовыми призерами стали пары из Тайваня и Испании.

Турниры категории WTA-125 проводит Женская теннисная ассоциация. Соревнования в Мадриде собрали сильнейших теннисисток из разных стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.