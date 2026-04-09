Теннисистка из Подмосковья Андреева вышла в четвертьфинал в Австрии

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Линце. Во втором круге она обыграла американку Слоан Стивенс. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во втором круге соревнований представительница областного Центра олимпийских видов спорта уверенно победила чемпионку турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс со счетом 6:4, 6:2. Андреева взяла реванш за предыдущее поражение.

Эта победа стала для спортсменки 15-й в текущем сезоне и 20-м выходом в четвертьфинал турниров в карьере.

«Это был непростой матч. Конечно, она чемпионка турнира «Большого шлема», у нее есть этот опыт. Она знает, что делать, когда игра складывается не в ее пользу. Я просто очень рада, что смогла пройти дальше. После счета 5:1 в первом сете я почувствовала, что немного потеряла ритм. Поэтому очень рада, что смогла сохранить спокойствие, играть в свой теннис и довести матч до победы», — сказала Мирра Андреева в интервью на корте.

Турнир WTA-500 в Линце проходит с 6 по 12 апреля в рамках международного календаря и объединяет сильнейших теннисисток мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.