Теннисистка из Московской области выиграла золото на турнире ITF в Чехии

Подмосковная спортсменка Елена Приданкина удостоилась золотой медали на международных соревнованиях по теннису ITF W75, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игрок сборной России по теннису Елена Приданкина выступала в парном разряде в тандеме с представительницей Чехии Джули Струпловой. В финальном матче они взяли верх над немкой Нома Ноха Акугэ и гречанкой Сапфо Сакеллариди. Бронзовые медали турнира достались теннисисткам из Испании и Швейцарии — Анджела Фита Болуда и Илена Ин-Альбон.

Елена Приданкина представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Международные соревнования по теннису ITF W75 прошли в чешском городе Пршеров с 19 по 25 августа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.