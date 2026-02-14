Татьяна Тарасова нашла виновных в провале Ильи Малинина на Олимпиаде

На Олимпийских играх Малинин занял восьмое место. В произвольной программе фигурист допустил несколько серьезных ошибок. При этом в короткой программе Илья показал высокий уровень и стал лидером.

По словам Тарасовой, причина неудачи кроется в командном турнире, в котором накануне участвовал Илья Малинин. По всей видимости, фигурист полностью отдал все силы и не смог собрать их для выступления с одиночной программой.

«Они измотали парня, который работает на максимум. И он работал для команды, также катал две программы. И это все за одну неделю, два раза выходить — это невозможно. И вот они все сегодня валялись», — эмоционально высказалась Татьяна Анатольевна.

Тарасова добавила, что Малинин проявил себя как отличный командный игрок, но его личные результаты были слабыми из-за усталости. При этом его вклад помог США завоевать золотую медаль в командном турнире.

