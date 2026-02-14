«Я все испортил»: фигурист Малинин прокомментировал провал на Олимпиаде

Фигурист Малинин о провале на Играх: тренировался весь сезон, но все испортил

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал восьмое место, которое он занял на Олимпиаде в Италии по итогам проката короткой и произвольной программ, сообщает RT .

Спортсмен лидировал после короткой программы. Но в произвольной он сделал много ошибок — бабочку на четверном акселе, уменьшил обороты на некоторых прыжках, упал с четверного лутца и т. д.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я действительно не знал, чего ожидать. Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло. Я этого не ожидал», — сказал Малинин после завершения соревнований.

Он подчеркнул, что чувствовал себя готовым, когда выходил на произвольную программу.

«Возможно, я был слишком уверен. Я все испортил», — добавил фигурист.

В сумме спортсмен смог набрать только 264,49 балла.

Олимпийским чемпионом стал представляющий Казахстан Михаил Шайдоров (291,58 балла). Второе место — японец Юма Кагияма (280,06 балла). Замкнул топ-3 его соотечественник Сюн Сато (274,90 балла). Выступавший в нейтральном статусе россиянин Петр Гуменник занял шестое место.

