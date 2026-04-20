Танцоры из Павлово-Посадского округа завоевали награды конкурсов

Два коллектива Дома культуры «Большедворский» Павлово-Посадского округа 18 апреля стали призерами международного и Всероссийского конкурсов хореографии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив народного танца «Искорка» под руководством Елены Шишкиной выступил на II Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Энергия танцев». По итогам соревнований артисты получили звание лауреатов II степени.

Коллектив эстрадного танца «Феерия», которым руководит Ирина Ирвачева, принял участие во Всероссийском открытом конкурсе современного танца «Красная гора». Танцоры стали лауреатами III степени.

«Эти награды — свидетельство вашей преданности искусству танца, результат многочасовых репетиций. Пусть эти победы станут лишь одной из многих ярких страниц в истории коллективов. Продолжайте гореть, сиять и дарить миру красоту народного танца», — отметило руководство Дома культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.