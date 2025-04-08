Свыше 150 спортсменок приняли участие в соревнованиях по гимнастике в Щелкове

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в минувшие выходные состоялись спортивные соревнования городского округа Щелково по художественной гимнастике, посвященные Дню Космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняло участие более 150 гимнасток из Щелково, Орехово-Зуево и Звездного городка. За право подняться на пьедестал соревновались как опытные спортсменки, так и совсем юные гимнастки, которые только начали свой путь к вершинам мастерства. Программа включала в себя групповые и одиночные выступления с предметами (булавы, мяч, лента, обруч, скакалка) и без предметов.

Перед началом соревновательной части с приветственным словом перед гимнастками выступил советник Главы городского округа Щелково Николай Павлов. Также он принял участие в церемонии награждения лучших спортсменок.

В роли главного судьи по традиции выступила заслуженный тренер и мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Анатольевна Раскосова.

Победительницы и призерки соревнований были награждены почетными медалями, грамотами и памятными призами.

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