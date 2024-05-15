сегодня в 12:54

Студентка из Коломны стала бронзовым призером чемпионата Европы по самбо

Студентка Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Нина Сердюк завоевала бронзу чемпионата Европы по самбо в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В составе национальной сборной четверокурсница факультета физической культуры и спорта выступала в дисциплине «боевое самбо» и по итогам соревнований поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 кг.

В полуфинале Нина уступила своей соотечественнице Елизавете Лапаевой. Чемпионкой стала спортсменка из Румынии Кристина Бондарь. В турнире участвовали более 350 спортсменов из 28 стран мира.

Российские самбисты заняли первое общекомандное место, завоевав 13 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.