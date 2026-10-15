Принцессу Абу-Даби осудили за наркотический трип на улице Лондона

Принцессу Абу-Даби осудили за употребление наркотиков на улице Лондона. Аристократка лежала без сознания, а рядом босиком бегал ее трехлетний ребенок, сообщает Baza .

32-летнюю представительницу очень влиятельной семьи ОАЭ Махру летом нашли без сознания на тротуаре. За несколько дней до этого она употребляла кокаин. Вокруг нее были разбросаны вещи и детские игрушки. Рядом находился маленький ребенок, который в какой-то момент выбежал на дорогу за бумажкой, прохожий вовремя его остановил.

В Королевском суде принцесса призналась лишь в том, что не уследила за ребенком. Ей назначили два года исправительных работ с реабилитацией и штраф в 6 тыс. фунтов, что составляет примерно 680 тыс. рублей. Для Махры эта сумма не слишком значительна, так как ежемесячно ей выделяют 8 тыс. фунтов на расходы.

Ранее известного рэпера Наваи Бакирова (Navai) задержали в Казахстане. В его машине нашли наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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