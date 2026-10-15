Украинские риэлторы придумали новую схему обмана россиян в Батуми

Украинские риелторы пересдают чужие квартиры в грузинском городе Батуми, не предупредив хозяев. Жертвами новой мошеннической схемы уже стали несколько россиян, сообщает Mash .

Местная жительница рассказала, что сдала квартиру на сутки и, вернувшись, обнаружила в ней незнакомца. Оказалось, риэлтор из Украины тайно сдал жилье на месяц и пропал.

Другая девушка узнала, что мошенники снимают квартиру на три дня, делают дубликаты ключей и сдают ее в аренду на длительный срок по цене ниже рынка.

Третья россиянка арендовала просторную двухкомнатную квартиру в новом доме на улице Пиросмани за 1,5 тыс. долларов в месяц. Однако через некоторое время объявилась настоящая хозяйка жилья.

По словам местных, мошенники из Украины размещают объявления с ценами заметно ниже рыночных, чтобы быстрее получить деньги. Местная полиция проводила проверку, но безрезультатно.

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