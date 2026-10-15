У подростка из Индии вырос зуб в глазнице

У 16-летнего школьника из Индии обнаружили зуб в глазнице. Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

В июне у мальчика из Мадурая опух левый глаз. Когда из-под века показались два острых белых образования, подросток обратился за помощью к офтальмологу.

В ходе обследования выяснилось, что на глазе у школьника вырос клык. Структура коронки и корня располагалась на кости глазницы ребенка. Хирургам пришлось удалять мальчику зуб, который вырос не в ротовой полости. К счастью, признаков тератомы (редкого типа опухоли) они не выявили.

«Эктопический зуб» — зуб, который развивается в ненормальном положении и не может прорезаться в полости рта. Заболевание грозит инфекциями, образованием кист. Также при таком состоянии могут быть перекрыты важные проходы в области головы.

В некоторых случаях, когда такой зуб не мешает работе органов и не причиняет вреда, медики могут оставить его в том месте, где он вырос.

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