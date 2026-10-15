Легковушка сбила мать с ребенком на пешеходном переходе в Мытищах

Легковушка сбила девушку с ребенком на пешеходном переходе в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в четверг около многоэтажки на Летной улице. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения за рулем автомобиля Lada сбил 26-летнюю девушку и ее годовалую дочь на трехколесном велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии девочка с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, в котором пострадал ребенок.

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