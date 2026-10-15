ВС РФ поразили инфраструктуру порта Южный и сухогруз с военным грузом ВСУ

В четверг Вооруженные силы России нанесли очередные удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры противника и морскому судну с военным грузом для Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, в порту Южный Одесской области был уничтожен объект транспортной инфраструктуры, использовавшийся в интересах ВСУ.

Помимо этого, российские военнослужащие поразили сухогруз, доставлявший грузы военного и двойного назначения в порт Одесса.

Ране мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе украинской столицы прогремел взрыв на складе.

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