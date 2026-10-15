CNN: у Украины закончились ракеты для ПВО Patriot

Украина столкнулась с дефицитом ракет на фоне обострившихся отношений главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Белый дом усилил давление на Киев с целью прекращения ударов по российской нефтяной инфраструктуре, но ВСУ продолжают атаки.

CNN пишет, что из-за нехватки ракет для ПВО Patriot украинские цели стали уязвимее для российских баллистических ракетных ударов. По информации телеканала, «почти все баллистические ракеты во время последнего удара по Украине не были перехвачены из-за нехватки ракет-перехватчиков».

При этом телеканал утверждает, что ракеты для Patriot сейчас «в дефиците во всем мире», потому что другие страны израсходовали свои запасы или стремились укрепить свои системы обороны в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

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