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Хотел встретиться с умершим педагогом: неадекват преследовал школьников в Уфе

Происшествия

Неадекватного мужчину задержали возле гимназии в Уфе. Он преследовал школьников, сообщает Mash Batash.

Сам мужчина заявил, что пришел в учебное учреждение с конкретной целью. Он «хотел встретиться с умершей учительницей».

На подозрительного мужчину пожаловались младшеклассники, которых он преследовал. Неадеквата задержали и отвезли в отдел.

В полиции выяснилось, что задержанный стоит на учете у психиатра.

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