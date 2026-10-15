Хотел встретиться с умершим педагогом: неадекват преследовал школьников в Уфе

Неадекватного мужчину задержали возле гимназии в Уфе. Он преследовал школьников, сообщает Mash Batash .

Сам мужчина заявил, что пришел в учебное учреждение с конкретной целью. Он «хотел встретиться с умершей учительницей».

На подозрительного мужчину пожаловались младшеклассники, которых он преследовал. Неадеквата задержали и отвезли в отдел.

В полиции выяснилось, что задержанный стоит на учете у психиатра.

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