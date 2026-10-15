Разъяренный бык напал на сотрудника мясокомбината в Новосибирской области
Разъяренный бык напал на 55-летнего сотрудника мясокомбината в Новосибирской области, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Черепановском районе. Сотрудник предприятия Сергей К. выполнял свои обязанности. Мужчина загонял скот на весы, когда одно из животных напало. Бык ударил Сергея головой в грудь, от чего тот упал на землю. При этом бык не остановился, а продолжил бить мужчину.
Чтобы спастись от быка, Сергей бросил ему горсть земли в глаза. Это позволило ему выбраться из загона.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у пациента множественные переломы ребер и ушибы легких.
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