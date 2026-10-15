Директор сети бассейнов в Барнауле провела магический обряд над игрушкой ребенка

Директор сети бассейнов в Барнауле сожгла игрушечную удочку трехлетнего ребенка в рамках магического обряда, перепутав ее с веретеном, сообщает «112» .

Мальчик случайно оставил игрушку в кабинке бассейна после соревнований. Удочку ему подарил дедушка, к ее веревке были привязаны рыбки и машинки.

Администратор позвонил матери мальчика и пообещал передать игрушку в другой филиал. Однако на следующий день семье пришло странное сообщение от директора сети.

Женщина почему-то назвала удочку «веретеном» и заявила, что провела над ним некий магический обряд, чтобы «снять все программы и вернуть их хозяину». Она отправила семье фотографию игрушки в огне.

Директор также запретила мальчику посещать бассейн. Ребенок ходил туда на протяжении двух лет.

«Если мы с вами говорим на одном языке, вы понимаете, что в свой бассейн я вас больше не пущу.Также большая просьба найти других людей для магии», — написала директор сети.

Семья была шокирована поведением женщины. Она считает произошедшее нарушением прав потребителей и несовершеннолетнего ребенка.

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