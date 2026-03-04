Стрелок из Подмосковья выиграл второе золото чемпионата Европы в Ереване

Спортсмен из Подмосковья Антон Аристархов завоевал вторую золотую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходит с 1 по 4 марта в Ереване. Он победил в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Антон Аристархов, представляющий Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта из Ногинска, занял первое место в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м». Серебро и бронзу завоевали спортсмены из Германии и Чехии.

Это уже вторая золотая награда подмосковного стрелка на текущем чемпионате Европы. Ранее он стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

В прошлом году Аристархов также выигрывал чемпионат Европы в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м». Кроме того, он трижды становился победителем юниорских чемпионатов Европы и является бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из пистолета с 50 метров.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит в Ереване с 1 по 4 марта. В соревнованиях участвуют 350 спортсменов из 40 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.