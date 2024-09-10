Среди величайших бойцов MMA не упомянули Хабиба

Глава Ultimate Fighting Championship – организатора самых известных в мире боев по смешанным единоборствам Дана Уайт назвал величайших бойцов в истории, среди них нет российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Царьград» .

На первом месте у Даны Уайта Джон Джонс, на втором и третьем – Ронда Роузи и Жорж Сен-Пьер, на четвертом – Конор Макгрегор. Джон Джонс – американский боец смешанных боевых единоборств, родившийся в 1987 году в Нью-Йорке.

Хабиб Нурмагомедов – российский боец смешанных боев искусств, выступал под эгидой UFC. Бывший чемпион в легком весе. Ранее рейтинг Рейтинг Sherdog ставил Нурмагомедова на первое место как в легком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Также он является чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону и чемпионом мира по грэппингу.