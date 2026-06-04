Спортсмены Подмосковья взяли пять медалей ЧЕ в Испании

Сборная Московской области завоевала пять медалей на IX чемпионате Европы по гонкам с препятствиями и первенстве Европы среди юниоров, которые прошли с 28 по 31 мая в Ируне. В активе подмосковных атлетов два золота, два серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото чемпионата Европы на дистанции 100 метров выиграл Юрий Прокудин. Он стал чемпионом второй год подряд. Еще одну золотую награду в женской командной гонке завоевала Елизавета Айвазян, выступавшая в составе сборной с представительницами других регионов.

«Я рад, что мне удается стабильно показывать хороший результат: два года подряд на лидирующей позиции на чемпионате Европы – это приятно. В стометровке у нас есть принцип из сферы игр разума: нельзя ошибаться. Вот и мне как-то пока это удается», — поделился эмоциями Юрий Прокудин.

Серебряные медали на дистанции 100 метров завоевали Михаил Скачков и Софья Лысикова. Бронзовым призером в мужской командной гонке стал Игорь Крючков, который также выступал вместе со спортсменами из других регионов.

В турнире участвовали представители 39 стран. Спортсмены соревновались на суперкороткой дистанции 100 метров с 12 препятствиями, короткой дистанции более 4 км с 23 препятствиями, длинной дистанции 15 км с 43 препятствиями, в командной гонке на 9 км с 32 препятствиями, а также в детской гонке.

Всего сборная России завоевала 13 медалей — четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Для юных атлетов первенство Европы стало дебютным. Суперкороткая дисциплина OCR включена в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.