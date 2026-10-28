Спортсмены Подмосковья выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве Европы

Представители Московской области завоевали три золота и две бронзы на чемпионате и первенстве Европы по муайтай, которые прошли в Париже с 17 по 25 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали завоевали Радомир Сербин из Одинцова (51 кг) в элитном дивизионе, Раиса Зудина из Люберец (34 кг) и Вероника Зудина из Химок (36 кг) в категории U-12.

Сербин провел два поединка. В первом бою с соперником из Белоруссии он одержал досрочную победу в первом раунде, а в финале против представителя Франции выиграл все три раунда. Раиса Зудина также выиграла все три раунда в поединке с представительницей Франции.

Бронзовыми призерами стали Михаил Беляев из Сергиева Посада (38 кг) в категории U-14 и Артем Кипайкин из Королева (51 кг) в категории U-16.

Чемпионат и первенство Европы по муайтай прошли с 17 по 25 октября 2026 года на парижской арене Halle Georges Carpentier. В соревнованиях участвовали 594 спортсмена из 44 стран. Сборная России заняла первое общекомандное место.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.