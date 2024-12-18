сегодня в 09:50

Спортсмены Балашихи завоевали призовые места на чемпионате по теннису

В Балашихе состоялся командный чемпионат Московской области по настольному теннису, который прошел в универсальном спортивном комплексе «Метеор» им. Е. А. Донской, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены Балашихи показали прекрасную командную игру. Они завоевали 3 командных золота и два серебра.

Председатель президиума Федерации настольного тенниса Московской области Сидорок Иван Викторович наградил тренера-преподавателя по настольному теннису СШОР «Метеор» Пименова Андрея Юрьевича и члена сборной команды Московской области, теннисистку СШОР «Метеор» Дееву Полину знаками отличия Министерства физической культуре и спорта Московской области «Спортивная доблесть».

Депутат Совета депутатов Балашихи, куратор партийного проекта «Детский спорт» Евгений Николаев уделяет большое внимание популяризации настольного тенниса. Он договорился с руководителем Федерации настольного тенниса Московской области продвигать этот вид спорта в общеобразовательные школы, используя для этого формат Балашихинской школьной лиги, которую по инициативе Главы городского округа Юрова Сергея Геннадиевича уже второй год реализует Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.