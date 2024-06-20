Спортсменки Подмосковья примут участие в первенстве Европы по боксу

Три представительницы Подмосковья в составе национальной сборной России сразятся за золотые медали первенства Европы по боксу среди девушек от 15 до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 48 кг на европейском первенстве нашу страну представит Ксения Вишневская из городского округа Королев. Еще одна подмосковная спортсменка Ксения Андреева из городского округа Чехов выступит в весовой категории до 52 кг. И в весе до 66 кг цвета российского флага будет защищать Анна Меечко из Богородского городского округа. Девушки являются победительницами первенства России по боксу.

​Всего в составе сборной России выступят 13 спортсменок, по одной в каждой весовой категории.

​Первенство Европы по боксу среди девушек от 15 до 16 лет пройдет с 21 июня до 1 июля в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.