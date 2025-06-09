Спортсменки из Бронниц поучаствовали в турнире по художественной гимнастике

Ранее воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва им Александра Сыроежкина городского округа Бронницы приняли участие в турнире-фестивале по художественной гимнастике SUMMER CUP 2025, который состоялся в Санкт-Петербурге. Это значимое событие прошло при поддержке университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и собрало 17 команд из различных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гимнастки из Бронниц продемонстрировали великолепные выступления, сочетая грацию и артистизм. Атмосфера фестиваля была наполнена энергией и духом соперничества, что позволило участникам обменяться опытом и установить новые знакомства.

Команда СШОР им. А. Сыроежкина показала высокую технику и отличные результаты. Первые места в разных возрастных категориях заняли: Салихова Арина, Широкова Валерия, Тамм Дарья, Чумак Екатерина, Рассказова Мирослава, Тульская Анастасия; вторые места — Кузьмина Василиса, Чумак Ева, Кузьменко Милана, Григорян Алисандра, Телешова Екатерина, Салихова Алина, Тульская Анастасия; третье место — Белова Полина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.