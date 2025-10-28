Спортсменка Подмосковья выиграла международный турнир по настольному теннису

сегодня в 15:02

Спортсменка из Московской области Есения Широкова стала победительницей международного турнира WTT Youth Contender Dubai-2025 по настольному теннису. Также в активе спортсменки бронза в смешанном парном разряде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Воспитанника подмосковного Училища олимпийского резерва № 3 (Химки) Есения Широкова завоевала медаль высшей пробы в одиночном разряде среди теннисисток до 20 лет. В смешанном парном разряде представительница Московской области вместе напарником из Бурятии Батором Раднаевым в составе сборной России стала бронзовым призером турнира.

В составе национальной команды выступали 25 теннисистов. Международные соревнования по настольному теннису WTT Youth Contender Dubai-2025 проходили 20–25 октября 2025 в Дубае (ОАЭ). За призовые места боролись спортсмены из Бахрейна, Египта, Индии, Ирана, Индонезии, Казахстана, Катара, Кореи, Кувейта, Кении, Литвы, России, Сингапура, Саудовской Аравии, США и Хорватии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.