Спортсменка из Подмосковья взяла серебро чемпионата Европы по ски-альпинизму

Серебряную медаль чемпионата Европы по ски-альпинизму среди юниоров завоевала спортсменка из Подмосковья Анастасия Пшеничная. Турнир прошел 4 и 5 марта 2026 года на курорте Шахдаг в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Пшеничная, представляющая СШОР «Истина» из Истры, выступила в дисциплине «индивидуальная гонка» и заняла второе место. Победу одержала спортсменка из Испании, третьей стала представительница Польши.

Ранее на этом же чемпионате Пшеничная выиграла вертикальную гонку и завоевала бронзу в смешанной эстафете в паре с российским спортсменом Рустамом Елчяном.

В соревнованиях приняли участие 124 юниора из 17 стран, в том числе России, Италии, Швейцарии, Германии, Испании, Австрии и Норвегии. Российские спортсмены выступали под национальным флагом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.