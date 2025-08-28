Специалисты по сайклу проведут тренировки в День города Балашихи

Соревнования по сайклу и фитнесу пройдут в Балашихе в честь 195-летия города, сообщили в пресс-службе округа.

6 сентября Балашиха отметит 195-летие со дня основания. В честь праздника для жителей и гостей подготовлена насыщенная программа, которая пройдет сразу на нескольких площадках города.

Сайкл-тренировки на свежем воздухе пройдут в Вишняковском парке с 10:00 до 18:00. Их проведут именитые спортсмены, среди них: сертифицированный сайкл-инструктор в международном образовательном центре TOP-EuroFit Иван Юдинцев, презентер международной конвенции Russian Fitness Fair Ольга Муранова, сооснователь компании Cycle Generation, Power Generation Артем Балыбердин и старший элит-тренер сети фитнес-клубов Crocus Fitness, презентер международных конвенций по сайклу Виталий Вознюк.

Также с 9:00 до 18:00 все желающие могут присоединиться к фитнес-урокам по современным направлениям, которые будут проходить каждый час.

Регистрация на занятия по сайклу по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.