«Спартаку» предлагали купить нападающего «Интера» Мехди Тареми

Одним из вариантов перехода игрока была аренда с возможностью полного выкупа.

На момент предложения у «Спартака» были иные трансферные цели на позицию форварда. Так, московский клуб принял решение выкупить игрока нападающего АЕКа Ливая Гарсию.

Стоит отметить, что Тареми с июля 2024 года играет за команду «Интер», куда он перешел из «Порту». Сейчас на счету 32-летнего нападающего во время игр за итальянский клуб три мяча и шесть передач с хорошим результатом. По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 8 млн евро.

Между тем главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин приобрел дом в Эстонии за почти 1 млн евро, он перевез в него семью и сам переезжает на ПМЖ после ухода из ФК «Ростов».